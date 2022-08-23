МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Крупнейший польский производитель удобрений Azoty приостановил ряд производств из-за высоких цен на природный газ, сообщили в пресс-службе компании. Польская GAZ-System снизила транспортировку газа в первом полугодии

"В связи с рекордными ценами на природный газ, основное сырье, используемое при производстве в группе Azoty, компания приняла решение о временной остановке с 23 августа 2022 года установки по производству азотных удобрений, капролактама и полиамида 6", — сказано в релизе.

В Azoty пояснили, что в последнее время на европейских биржах наблюдаются "чрезвычайные, исторически высокие цены на природный газ", которые увеличились за последнее полугодие с 72 евро за МВт/ч 22 февраля до 276 евро за МВт/ч 22 августа.

При этом компания продолжает производство катализаторов, полиамидных оболочек, гуминовых кислот, термопластичного крахмала и концентрированной азотной кислоты.

В ходе приостановки производственных установок, подчеркнули в пресс-службе, реализуют инвестиционные и ремонтные процессы, в том числе запланированный ранее капитальный ремонт полиамидных установок.

Там добавили, что текущая ситуация на рынке природного газа, "уникальна, полностью независима от компании и не была предсказуема". Компания заявила, что постоянно "следит за уровнем цен на сырье и рентабельностью производственных процессов и на этой основе будет принимать дальнейшие бизнес-решения".