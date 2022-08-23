МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 23 августа составил 8,1 тысячи тонн на общую сумму 118,606 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Спрогнозирован объем валового сбора зерна в Казахстане

Во вторник было реализовано 2,7 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2022 года (на 42,574 миллиона рублей), 4,05 миллиона тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2022 года (на 61,034 миллиона рублей) и 1,35 миллиона тонн ржи не ниже 3-го класса урожая 2022 года (на 14,999 милиона рублей).

Текущий этап товарных интервенций начался 1 августа. К настоящему моменту из девяти торговых дней, которые проходили с начала интервенций, успешными пока стали две сессии. Общий объем продаж зерна в рамках текущего раунда интервенций составляет 9,45 тысячи тонн на 138,736 миллиона рублей.

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций пройдут в среду, 24 августа, затем — 25, 26 и 29 августа. Дальнейший график торгов пока не определен.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились.

Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Покупать запасы зерна из госфонда могут производители отдельных видов хлеба, хлебобулочных изделий, а также пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки, запасы сахара — предприятия торговли. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.