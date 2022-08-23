Национальная товарная биржа: объем закупок зерна в госфонд России составил 8,1 тысячи тонн
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 23 августа составил 8,1 тысячи тонн на общую сумму 118,606 миллиона рублей, следует из материалов НТБ.
Во вторник было реализовано 2,7 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2022 года (на 42,574 миллиона рублей), 4,05 миллиона тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2022 года (на 61,034 миллиона рублей) и 1,35 миллиона тонн ржи не ниже 3-го класса урожая 2022 года (на 14,999 милиона рублей).
Текущий этап товарных интервенций начался 1 августа. К настоящему моменту из девяти торговых дней, которые проходили с начала интервенций, успешными пока стали две сессии. Общий объем продаж зерна в рамках текущего раунда интервенций составляет 9,45 тысячи тонн на 138,736 миллиона рублей.
Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций пройдут в среду, 24 августа, затем — 25, 26 и 29 августа. Дальнейший график торгов пока не определен.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились.
Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Покупать запасы зерна из госфонда могут производители отдельных видов хлеба, хлебобулочных изделий, а также пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки, запасы сахара — предприятия торговли. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.
https://1prime.ru/Agriculture/20220823/837861746.html