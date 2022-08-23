МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Очередной польский производитель удобрений, ANWIL, остановил работу в связи с резким подорожанием природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе производителя. Крупнейший производитель удобрений Польши приостановил производства

"В связи с беспрецедентным и рекордным ростом цен на природный газ в Европе ANWIL принял решение временно приостановить производство азотных удобрений", — говорится в релизе.

Компания уверяет, что "постоянно следит за ситуацией на рынке сырья" и "как только макроэкономические условия на газовом рынке стабилизируются, производство возобновится".

В ANWIL напомнили, что природный газ является основным сырьем, используемым при производстве азотных удобрений. "Цены на природный газ только за неделю выросли на 41% с 200,4 евро/МВтч 15 августа до 282,8 евро/МВтч 23 августа", — говорится в сообщении.

Ранее крупнейший польский производитель удобрений Azoty остановил установки по производству азотных удобрений, капролактама и полиамида 6 в связи с высокими ценами на природный газ.