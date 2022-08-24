МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Закупка зерна в государственный интервенционный фонд РФ на торгах 24 августа на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) не состоялась, следует из материалов НТБ. Национальная товарная биржа оценила объем закупок зерна в госфонд России

"Сегодня на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 0 тонн зерна на общую сумму 0 миллиона рублей", — говорится в сообщении биржи. Следующие торги пройдут в четверг, а затем — 26, 29 и 30 августа. Дальнейший график торгов пока не определен.

Текущий этап товарных интервенций начался 1 августа. К настоящему моменту из десяти торговых дней, которые проходили с начала интервенций, успешными пока стали две сессии. Общий объем продаж зерна в рамках текущего раунда интервенций составляет 9,45 тысячи тонн на 138,736 миллиона рублей.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, предназначенных для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Закупочные интервенции предполагалось проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.