МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Крупнейший в странах Балтии производитель азотных удобрений Achemа с сентября приостановит деятельность из-за выросших цен на газ, заявил генеральный директор компании Рамунас Миляускас. Фьючерсы на газ в Европе торгуются у 2800 долларов за тысячу кубометров

"С 1 сентября Achemа временно приостанавливает деятельность завода… При такой ситуации на рынке большая часть западных производителей удобрений вынуждена останавливать свои фабрики, Achema — не исключение. Рекордные цены на природный газ напрямую влияют на себестоимость продукции, цены на производимые нами удобрения становятся неконкурентными в сравнении с продукцией производителей из США и России", — приводит слова Миляускаса LRT (Литовское радио и телевидение).

По его словам, при продолжении работы завода в нынешних условиях предприятие практически не будет получать прибыли, а "убытки достигнут десятков миллионов евро". "Будет сокращение штатов, однако незначительное. Пока мы планируем сократить штаты на 5%", — отметил Миляускас.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.