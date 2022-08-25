МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Объем производства скота и птицы в январе-июле увеличился на 5,5% по сравнению с прошлым годом — до 7,3 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. Минсельхоз предложил временный запрет на вывоз семян рапса из России

"За семь месяцев текущего года отрасль животноводства сохраняет положительную динамику развития как в мясном, так и в молочном направлении. По состоянию на 1 августа производство скота и птицы увеличилось в сельскохозяйственных организациях на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 7,3 миллиона тонн в живом весе", — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди лидеров по темпам роста — овцеводство и козоводство, объем производства которых вырос на 11,3% и составил 13,8 тысячи тонн. Показатель по свиноводству вырос на 7,2% — до 3 миллионов тонн, по птицеводству — на 5,8%, до 3,8 миллиона.

Кроме того, увеличилось и производство сырого молока — до 11,1 миллиона тонн (+3,2%). Надои растут в том числе благодаря повышению молочной продуктивности коров и внедрению новых технологий, сообщается в релизе.