НТБ: закупки зерна в госфонд составили 1,35 тысяч тонн на сумму 15 миллионов рублей 30 августа
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 30 августа составил 1,35 тысячи тонн на общую сумму почти 15 миллионов рублей, следует из материалов НТБ.
Во вторник было реализовано 1,35 тысячи тонн ржи не ниже 3-го класса урожая 2022 года (на 14,999 миллиона рублей). Средневзвешенная цена купленного зерна составила, согласно данным биржи, 10,1 тысячи рублей за тонну.
Всего в интервенционный фонд РФ с 1 августа (даты начала торгов) было закуплено 22,95 тысячи тонн зерна на 342,033 миллиона рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на четверг и пятницу.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились.
Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Покупать запасы зерна из госфонда могут производители отдельных видов хлеба, хлебобулочных изделий, а также пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки, запасы сахара — предприятия торговли. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.
https://1prime.ru/Agriculture/20220830/837934150.html