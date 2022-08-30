МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 30 августа составил 1,35 тысячи тонн на общую сумму почти 15 миллионов рублей, следует из материалов НТБ. Национальная товарная биржа назвала объем закупок зерна в госфонд России

Во вторник было реализовано 1,35 тысячи тонн ржи не ниже 3-го класса урожая 2022 года (на 14,999 миллиона рублей). Средневзвешенная цена купленного зерна составила, согласно данным биржи, 10,1 тысячи рублей за тонну.

Всего в интервенционный фонд РФ с 1 августа (даты начала торгов) было закуплено 22,95 тысячи тонн зерна на 342,033 миллиона рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на четверг и пятницу.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились.

Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Покупать запасы зерна из госфонда могут производители отдельных видов хлеба, хлебобулочных изделий, а также пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки, запасы сахара — предприятия торговли. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.