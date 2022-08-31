МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличил производство молока на 75%, до 36,1 тысячи тонн, говорится в сообщении холдинга. Выручка агрохолдинга "Степь" по МСФО выросла в три раза во втором квартале

"Сегмент "Молочное животноводство" агрохолдинга "Степь" по итогам второго квартала показал рекордные темпы роста – валовый надой увеличился на 75% год к году и достиг 36,1 тысячи тонн. Среднегодовой показатель суточного надоя превышает 40 литров на фуражную корову, что в два раза выше среднероссийского уровня", — говорится в сообщении.

Подобный результат обеспечили ряд факторов: кормовые рационы, цифровизация молочных комплексов, правильный уход за животными, условия содержания поголовья и развитие его генетического потенциала, оценила сама компания.

"Мы видим потенциал для дальнейшего роста в развитии существующих молочных комплексов, увеличении численности высокопродуктивного поголовья, дальнейшем повышение продуктивности, а также масштабировании успешного опыта в новых проектах", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора по животноводству агрохолдинга Александра Черечи.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области.