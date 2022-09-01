Лукашенко сообщил, что его сон об урожае в 8,2 миллиона тонн зерна оказался вещим
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сон о сборе 8,2 миллиона тонн зерна сбылся.
"Наши крестьяне вчера собрали 8 миллионов 50 тысяч (тонн) хлебов — зерновых колосовых", — сказал белорусский лидер на открытом уроке для школьников.
По его словам, в этом году "есть возможность собрать 11 миллионов тонн зерна, такого в стране никогда не было".
"Зачем нам зерно и хлеб, я думаю, никому объяснять не надо. Восемь миллионов пятьдесят – скорее всего, сегодня будет ближе к восьми миллионам двумстам тысячам. Что называется, сон в руку", — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко рассказывал, что ему приснился сон о сборе 8,2 миллиона тонн зерновых.