МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сон о сборе 8,2 миллиона тонн зерна сбылся. Данные об урожае зерна отныне подлежат вводу в систему прослеживаемости

"Наши крестьяне вчера собрали 8 миллионов 50 тысяч (тонн) хлебов — зерновых колосовых", — сказал белорусский лидер на открытом уроке для школьников.

По его словам, в этом году "есть возможность собрать 11 миллионов тонн зерна, такого в стране никогда не было".

"Зачем нам зерно и хлеб, я думаю, никому объяснять не надо. Восемь миллионов пятьдесят – скорее всего, сегодня будет ближе к восьми миллионам двумстам тысячам. Что называется, сон в руку", — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказывал, что ему приснился сон о сборе 8,2 миллиона тонн зерновых.