2022-09-02T08:14:00+03:00
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2022-09-02T08:14:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220902/837968529.html
Власти опровергли сообщения о запрете на поставки в Россию сырья для конфет
Сельское хозяйство
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Решений о запрете на экспорт в Россию европейского масложирового сырья для кондитерских изделий никто не принимал, сообщили в Минсельхозе РФ. Новость дополняется ПРАЙМ, 02.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, сырье, кондитерские изделия, ес, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Решений о запрете на экспорт в Россию европейского масложирового сырья для кондитерских изделий никто не принимал, сообщили в Минсельхозе РФ.
Новость дополняется