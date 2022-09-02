2022-09-02T08:14:00+03:00

2022-09-02T08:16:09+03:00

2022-09-02T08:14:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Agriculture/20220902/837968529.html

Власти опровергли сообщения о запрете на поставки в Россию сырья для конфет

Сельское хозяйство

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Решений о запрете на экспорт в Россию европейского масложирового сырья для кондитерских изделий никто не принимал, сообщили в Минсельхозе РФ. Новость дополняется ПРАЙМ, 02.09.2022

сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, сырье, кондитерские изделия, ес, санкции против рф

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60