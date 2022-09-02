МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Поставки российского зерна в страны Ближнего Востока не были прерваны, несмотря на санкции Запада, а на данный момент есть тенденция к устойчивому росту их объемов, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак. Еще восьми судам разрешили выйти из портов Украины

Он отметил, что благодаря своевременно принятым совместно с нашими партнерами в регионе мерам, поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки фактически не прерывались.

Помимо этого Кинщак сказал, что "по причине возникших проблем с финансовыми расчетами и страхованием российских судов снизились их объемы".

"Например, в январе-июле 2022 года экспорт пшеницы в Египет составил 1908 тысяч тонн, за аналогичный период 2021 года — 2719 тысяч тонн, в Судан — 288 тысяч тонн — 2021 году — 297 тысяч тонн. Тем не менее, в последнее время наметилась устойчивая тенденция к росту этих показателей", — отметил он.

Эксперт также напомнил, что из-за ограничительных мер со стороны стран Запада экспортные механизмы пришлось корректировать, и некоторые из них до сих пор перенастраиваются". По его словам, санкции США и ЕС, которые предусматривают отключение российских банков от SWIFT и блокирование денежных переводов в долларах и евро, а также наказание компаний, страхующих грузы, запрет для западных судов на заход в порты России и закрытие доступа отечественного торгового флота в европейские страны, осложнили логистику и резко повысили стоимость фрахта.

Кинщак добавил, что в сложившейся ситуации они были вынуждены оперативно прорабатывать альтернативные транспортно-логистические схемы и согласовывать новые каналы и формы финансовых расчетов с использованием других валют, в том числе рубля. "На подорожание транспортировки и страховки в Черном море дополнительно влияет хаотичное минирование его акватории украинскими военными", — констатировал он.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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