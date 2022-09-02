МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Крупнейший водный элеватор загорелся недалеко от Новой Каховки после удара со стороны украинских вооруженных сил, заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Запад мешает снижению цен на продовольствие, заявили в МИД

"Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании "Нибулон" из-за удара украинских войск разрушены", — сообщил он РИА Новости.

По его словам, на элеваторе, который располагается на правом побережье Днепра, начался крупный пожар, однако оборудование выдержало атаку ВСУ. Глава администрации подчеркнул, что там хранятся большие запасы зерновой продукции, которую невозможно вывезти из-за разрушений.