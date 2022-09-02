МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в августе снизились пятый месяц подряд, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В Европе допустили утверждение лимита цен на российскую нефть в пятницу

"Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО продолжило снижаться пятый месяц подряд и в августе 2022 года составило 138,0 пункта, что на 2,7 пункта (1,9 процента) ниже его июльского уровня. Несмотря на падение по итогам месяца, среднее значение Индекса остается на 10,1 пункта (7,9 процента) выше уровня прошлого года.", — говорится в сообщении.

Организация также фиксирует и снижение индексов в отдельных продовольственных группах. Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к июлю на 5,5 пункта, или на 3,3%, до 163,3 пункта, за счет снижения цен на пальмовое, подсолнечное и рапсовое масло.

Индекс цен ФАО на зерновые опустился до 145,2 пункта (на 2 пункта к июлю, или на 1,4%). ФАО объясняет это улучшением видов на урожай пшеницы, особенно в Канаде, США и России.

Индекс цен на сахар ФАО в августе снизился к июлю на 2,4 пункта, или на 2,1%, до 110,4 пункта. В докладе отмечается, что этот показатель, снижение которого продолжается четвертый месяц подряд, достиг самого низкого значения с июля 2021 года. Также в сообщении указывается, что зафиксированное в августе сокращение вызвано главным образом повышением объема экспорта сахара из Индии и снижением цен на этанол в Бразилии.

Индекс цен на молочную продукцию снизился к июлю на 3 пункта, или на 2%, до 143,5 пункта. При этом мировые цены на сыр продолжили расти десятый месяц подряд, что стало следствием устойчивого глобального импортного спроса и высоких продаж на внутреннем рынке, особенно в популярных среди туристов странах Европы. Индекс цен ФАО на мясо снизился на 1,8 пункта к июлю, или на 1,5%, до 122,7 пункта. Сильнее всего цены снизились на мясо птицы в связи со снижением импортных закупок ведущими импортерами при более высоком экспортном предложении.