МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 сентября включительно составит 3 368,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2 699,2 рубля за тонну, кукурузы — 3 663,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Украина планирует увеличить экспорт агропродукции в сентябре

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 329,3 доллара за тонну, на ячмень — при цене 294,7 доллара за тонну, на кукурузу — при цене 317,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 31 августа по 6 сентября включительно составляет 4 053,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2 729,3 рубля, кукурузы — 3 569,9 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные за счет пошлин средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.