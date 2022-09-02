МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 2 сентября составил 10,8 тысячи тонн на общую сумму 167,184 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Элеватор с зерном загорелся в районе Новой Каховки

В пятницу было реализовано 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2021 года на 19,44 миллиона рублей и 9,45 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2022 года на 147,744 миллиона рублей. Средневзвешенная цена купленного зерна, согласно данным биржи, составила 14,4 тысячи рублей за тонну.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа 2022 года (даты начала торгов) по 2 сентября 2022 года было закуплено 41,85 тысячи тонн зерна на 632,552 миллиона рублей. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 5, 6, 7 и 8 сентября.