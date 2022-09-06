МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 6 сентября составил 4,05 тысячи тонн на общую сумму 62,073 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Госфонд России закупил в понедельник 11 тысяч тонн зерна

Во вторник было реализовано 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2022 года на 21,384 миллиона рублей и 2,7 тысячи тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2022 года на 40,689 миллиона рублей.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа 2022 года (даты начала торгов) по 6 сентября 2022 года было закуплено 56,97 тысячи тонн зерна на 694,625 миллиона рублей. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 7 и 8 сентября, далее – 12,13 и 14 сентября.