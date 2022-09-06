МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Импорт агропродовольственной продукции в Евросоюз увеличился почти на 50% в мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во многом из-за роста импорта кукурузы, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК). Россия готова наращивать экспорт сельхозпродукции в Узбекистан

"Импорт достиг значения в 15,6 миллиарда евро, увеличившись на 15% по сравнению с апрелем (текущего года — ред.) и на 48% — с маем прошлого года. В основном это было вызвано резким увеличением объемов импорта кукурузы и более высокими ценами на кофе и орехи", — говорится в нем.

Месячный рост оказался одним из самых сильных с момента ведения подобной статистики — с 2000 года, говорится в мониторинге ЕК по торговле агропродовольственными товарами за май.

Импорт за январь-май 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, составив 66,955 миллиарда евро, сообщается в мониторинге ЕК. Основными странами-поставщиками для ЕС в этот период были Бразилия, Соединённое королевство, США, Китай и Украина.