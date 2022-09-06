МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экспорт зерновых из Евросоюза вырос в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%, говорится в мониторинге Еврокомиссии (ЕК) по торговле агропродовольственными товарами за май. Импорт продовольствия и сельхозпродукции в Евросоюз вырос в мае

"С января по май 2022 года больше всего увеличился экспорт зерновых из ЕС — на 33%, плюс 1,5 миллиарда евро в годовом исчислении", — говорится в нем.

Общий экспорт агропродовольственной продукции в январе-мае составил 88,971 миллиарда евро, увеличившись к прошлому году на 13%. Основными направлениями поставок были Великобритания, США, Китай, Швейцария, Япония.

Импорт за январь-май 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, составив 66,955 миллиарда евро. Значительный рост в процентном выражении произошёл в импорте зерновых — на 76% (или на 1,719 миллиарда евро) а также растительных масел — 61% (1,628 миллиарда евро). свидетельствует документ.

Основными странами-поставщиками агропродовольственных товаров для ЕС в этот период были Бразилия, Соединённое Королевство, США, Китай и Украина.