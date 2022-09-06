Путин не исключил отмену некоторых пошлин в сельском хозяйстве
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу и пошлин на сою
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою.
"Ситуация кардинально меняется. Виды на урожай определенные, они очень хорошие…, эти все квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с министром проработаю", — сказал Путин.
Так президент России отреагировал на вопрос о квотах на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.