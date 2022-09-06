ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою. Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки

"Ситуация кардинально меняется. Виды на урожай определенные, они очень хорошие…, эти все квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с министром проработаю", — сказал Путин.

Так президент России отреагировал на вопрос о квотах на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.