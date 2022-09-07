МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Киев подписал меморандум с Варшавой по проекту строительства трубопровода, по которому украинское растительное масло будет доставляться в порт в Гданьске, сообщили в среду в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. "Поехала крыша": поляки высмеяли идею трубопровода для растительного масла

По данным ведомства, подписан меморандум по проекту "строительства трансграничного трубопровода, через который будет транспортироваться украинское растительное масло в порт города Гданьск". От Киева его подписали министерство аграрной политики и продовольствия и министерство инфраструктуры, от Варшавы — министерство сельского хозяйства и развития села и министерство инфраструктуры.

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу по наработке технических характеристик и условий строительства трубопровода, а также двух терминалов, отметили в министерстве.

"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной сельхозпродукции через общие пункты пропуска с Польшей", – приводит слова министра аграрной политики Украины Николая Сольского пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В министерстве сообщили, что украинское подсолнечное масло до 24 февраля экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).