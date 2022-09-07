МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 7 сентября составил 6,75 тысячи тонн на общую сумму 103,7 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Минсельхоз рассказал о закупках зерна в госфонд России в 2022 году

В среду было реализовано 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2021 года на 19,44 миллиона рублей и 32,805 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2022 года на 514,295 миллиона рублей. Кроме того, закуплено 25,65 миллиона тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2022 года на 381,985 миллиона рублей и 3,915 тысячи тонн ржи не ниже 3-го класса урожая 2022 года на 43,496 миллиона рублей.

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 8 и 9 сентября, далее – на 12, 13 и 14 сентября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа 2022 года (даты начала торгов) по 7 сентября 2022 года было закуплено 63,72 тысячи тонн зерна на 798,325 миллиона рублей. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. В среду министерство сообщило, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.