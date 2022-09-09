НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Урожай риса в Индии в 2022 году может снизиться на 10-12 миллионов тонн из-за сокращения посевных площадей, заявил глава отдела продовольствия министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения страны Судханшу Пандей. В Индии назвали покупку российской нефти со скидкой мудрым решением

"Потери производства риса могут составить 10 миллионов тонн, а в худшем случае — 12 миллионов тонн в этом году", — сказал он на пресс-конференции, добавив, что это предварительная оценка и падение производства может быть меньшим, если урожай улучшится в тех штатах, где прошли обильные дожди.

Общий объем производства риса в Индии 2021-22 сельскохозяйственном году (июль-июнь) оценивается в рекордные 130,29 миллиона тонн. Это на 13,85 миллиона тонн больше, чем средний объем добычи за последние пять лет, составивший 116,44 миллиона тонн.

Ранее власти Индии ограничили экспорт дробленого риса и наложили 20-процентные пошлины на весь другой рис за исключением басмати и пропаренного.