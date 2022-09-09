МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок российских удобрений в страны Азии, Африки и Латинской Америки, отметил, что ведомство должно поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии. Путин назвал объем российских поставок зерновых нуждающимся странам

Глава государства напомнил в ходе заседания с постоянными членами Совбеза России, что Еврокомиссия 10 августа опубликовала разъяснение, согласно которому только Европа может покупать российские удобрения.

"А поставка наших удобрений, также как и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны, на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена, невозможна", — подчеркнул российский лидер.

"Я просил бы Министерство иностранных дел поработать с партнерами в целом, и из Организации объединенных наций, которая тоже подключилась к решению вопросов подобного рода", — добавил Путин, отметив, что подобные условия "дискриминируют партнеров России в странах Азии, Африки, Латинской Америки".

По его словам, в этой связи необходимо решить вопрос с поставками удобрений не только на европейский континент.

Путин также попросил МИД поддержать поставку белорусских удобрений на мировой рынок.

Кроме того, глава государства указал, что Россия готова готова поставлять аммиак нуждающимся странам в объеме двух миллионов тонн. Из него, по словам Путина, может быть произведено значительное количество удобрений.

"За 4 месяца текущего года Россия поставила за границу 7 миллионов тонн удобрений — это калийные, азотные, сложные удобрения смешанные. Из них около 3 миллионов тонн — тоже в страны Азии, Африки, страны Латинской Америки, то есть почти половина", — напомнил президент России.

Путин также заявил, что российские производители "готовы вообще на бесплатной основе передать" калийные удобрения развивающимся странам.

Российский лидер поручил Министерству иностранных дел проработать этот вопрос, подчеркнув, что большое количество российских удобрений из-за санкций скопилось в некоторых портах европейских стран.