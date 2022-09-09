МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Урожай гречихи на текущий момент в составляет 230 тысяч тонн, что в 2,5 раза выше прошлогоднего показателя на ту же дату, собственное производство крупы полностью закрывает потребности внутреннего рынка, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза России. Захарова заявила, что Африка ждет российское зерно

"В России приступили к сбору гречихи. Ее урожай на текущий момент составил уже 230 тысяч тонн — это в 2,5 раза больше, чем на ту же дату прошлого года… По прогнозу валовый сбор в этом году увеличится и обеспечит полную загрузку предприятий переработки… Стоит отметить, что собственное производство гречихи в России полностью закрывает потребности внутреннего рынка", — говорится в сообщении.

Кроме того, для реализации экспортного потенциала проводится системная работа по расширению посевных площадей, внедрению современных технологий, увеличению объемов внесения минеральных удобрений и применению высокопродуктивных семян, заявляет ведомство.

Отмечается, что посевные площади под культурой выросли на 15,1% — до 1,1 миллиона гектар. Выращивают полезную крупу в 49 регионах страны, лидерами являются Алтайский край, Башкирия, Курская, Воронежская и Орловская области.