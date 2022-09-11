МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном обсудил продовольственную безопасность. Главы двух государств подтвердили позицию, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться в развивающиеся страны, сообщает пресс-служба Кремля. Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС

"При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран", — говорится в сообщении.

Президент России подчеркнул важность отсутствия препятствий по линии Еврокомиссии (ЕК) поставкам российских сельхозпродуктов и удобрений в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

"В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", — сообщили в Кремле.