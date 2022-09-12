МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, говорится в сообщении кабмина. Абрамченко оценила перспективы российского агрокомплекса

"Повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объёмов экспорта сельхозпродукции, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, а также внедрение цифровых сервисов стали ключевыми целями стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Её своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — уточняется в сообщении.

Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, принятого весной 2020 года. Обновлённая версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления, поясняет кабмин.

Уточняется, что всего стратегия формулирует восемь главных целей развития. Одна из них — увеличение экспорта в базовом сценарии до 29,5 миллиарда долларов в 2024 году и до 41 миллиарда долларов в 2030 году, а в оптимистичном сценарии до 30 миллиардов долларов в 2024 году и до 47,1 миллиарда долларов в 2030. Также стратегия ставит задачу вовлечь к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 миллионов гектар земли. Мишустин сообщил о докапитализации фонда развития промышленности

Ещё одна цель – создание к 2030 году единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которая должна позволить в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия тех или иных управленческих решений.

Кроме того, Мишустин подчеркнул необходимость добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 миллиардов рублей ежегодно.