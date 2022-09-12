МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 12 сентября составил 22,95 тысячи тонн на общую сумму 352,513 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Путин назвал объем российских поставок зерновых нуждающимся странам

В понедельник было реализовано 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 21,384 миллиона рублей, 10,8 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 170,222 миллиона рублей и 10,8 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 160,907 миллиона рублей.

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 13, 14,15 и 16 сентября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа 2022 года (даты начала торгов) было закуплено 112,32 тысячи тонн зерна на 1,697 миллиарда рублей. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.