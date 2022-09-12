МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Франция и Румыния в понедельник подписали соглашение об упрощении экспорта украинского зерна по суше, сообщил в Twitter французский министр транспорта Клеман Бон. СМИ: из портов Украины вывезли примерно 2,5 миллиона тонн зерна

"Вместе с моим румынским коллегой и в присутствии Вадима Омельченко [посла Украины во Франции – прим. ред.] мы подписали соглашение, которое упростит экспорт украинского зерна с использованием нашей экспертизы в логистике", — сообщил министр.

Как заявлял Бон накануне в эфире телеканала BFMTV, соглашение позволит увеличить объем экспорта зерна, идущего в Европу и в развивающиеся страны, для которых особенно важны вопросы продовольственной безопасности.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.

На этой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября должна состояться встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана. Одной из основных тем станет обсуждение зерновой сделки.