МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Производство кукурузы и сои в США может оказаться ниже, чем ранее ожидалось, поскольку жаркая и сухая погода, наблюдавшая в августе в западных сельскохозяйственных регионах, ухудшила потенциал урожайности этих культур. Такой прогноз содержится в Оценках мирового спроса и предложения (WASDE), опубликованных Минсельхозом США. В координационном центре рассказали, сколько зерна идет в бедные страны

По оценкам министерства, урожай кукурузы составит 13,944 млрд бушелей, а средняя урожайность — 172,5 бушеля с акра. Производство сои, как прогнозируют в Минсельхозе, составит 4,378 млрд бушелей при средней урожайности в 50,5 бушеля с акра.

В августе в Минсельхозе ожидали, что урожай кукурузы составит 14,359 млрд бушелей, а сои — 4,531 млрд бушелей.