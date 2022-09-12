МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) до 91 миллиона тонн, следует из сентябрьского обзора министерства. Минсельхоз США понизил оценки производства кукурузы и сои

"Производство (пшеницы — ред.) в России прогнозируется на 3 миллиона тонн выше, до 91 миллиона тонн на основании результатов уборки озимой пшеницы на сегодняшний день, опубликованных Министерством сельского хозяйства России. В случае реализации прогноза, убранная площадь, урожайность и производство в России достигнут рекордных показателей", — говорится в обзоре американского ведомства.

Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом ранее, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. Однако в начале августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что видит риски недостижения такого показателя по урожаю зерна в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.

До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.