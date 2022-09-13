АНКАРА, 13 сен — ПРАЙМ. Турция совместно с ООН прорабатывает механизмы по выводу российского зерна на мировые рынки, которые, предположительно, турецкий и российский лидеры Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят на предстоящей встрече в Самарканде. Об этом рассказал РИА Новости дипломатический источник. Еще семь судов с украинским зерном покинули порты, сообщили в Турции

В понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что обсудил с координатором ООН Амиром Махмудом Абдуллой продуктовую сделку, не приведя деталей переговоров.

"Сейчас этот вопрос прорабатывается нашими соответствующими ведомствами в координации с ООН. Все выработанные механизмы и идеи будут представлены на рассмотрение президентов Турции и России в ходе их запланированной встречи в Самарканде", — сказал собеседник агентства.

Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября.

Российский лидер указал на ВЭФ, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с турецким лидером возможности ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.