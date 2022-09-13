МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 13 сентября составил 14,58 тысячи тонн на общую сумму 226,997 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Источник сообщил, что Турция и ООН работают над экспортом российского зерна

Во вторник было реализовано 9,45 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 149,688 миллиона рублей и 5,13 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 77,309 миллиона рублей.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа 2022 года (даты начала торгов) было закуплено 126,9 тысячи тонн зерна на 1,924 миллиарда рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 14, 15 и 16 сентября, а также на 19 и 20 сентября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.