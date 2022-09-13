МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Объем закупки минеральных удобрений в РФ за первые восемь месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 20%, до 4,3 миллиона тонн, а оставшийся объем, запланированный к покупке в этом году, законтрактован и включен в график производства до конца года, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Таможня сообщила о подорожании экспорта российского сырья и металлов

"Российские аграрии за (первые — ред.) восемь месяцев 2022 года, по данным Минсельхоза России, увеличили закупки минеральных удобрений на 20% – до 4,3 миллиона тонн (в пересчете на 100% действующего вещества) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Объем закупок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями по итогам года запланирован Минсельхозом на уровне 5 миллионов тонн. В свою очередь, с июня 2022 года по май 2023 года предполагается приобретением аграриями более 15 миллионов тонн удобрений.

"План Минсельхоза России по приобретению минеральных удобрений на 2022 год, с учетом накопленных остатков, реализован уже почти на 90%. Оставшийся объем уже законтрактован и включен в график производства до конца года. Имеется вся необходимая инфраструктура по перевалке и хранению минеральных удобрений, чтобы обеспечить проведение сезонных полевых работ на территории всей страны. Годовой план поставок будет перевыполнен", — приводятся в сообщении слова президента РАПУ Андрея Гурьева.

"Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщала ранее о планах нарастить производство по итогам года на 3-4%, до 10,8 миллиона тонн, планируя при этом реализовывать до половины своей продукции на внутреннем рынке.