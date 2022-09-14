РЭЦ выделил миллиард рублей экспортерам АПК на компенсацию затрат на транспортировку
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность экспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2022 году, на эту меру поддержки, которую компании могут получить на цифровой платформе "Мой экспорт", правительство России направило дополнительно миллиард рублей.
"Российский экспортный центр принимает заявки российских организаций на платформе "Мой экспорт" для участия в отборе с 14 сентября до 1 ноября 2022 года. Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в III, IV кварталах 2021 года, а также в I, II кварталах 2022 года", — сообщает центр.
"Компенсация транспортных затрат на экспортную продукцию российских компаний — очень востребованный инструмент господдержки, который сейчас стал еще более актуальным. Экспортеры могут компенсировать 25% затрат на доставку продукции покупателю автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта, предоставив минимальный комплект документов в режиме онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт". Выделение дополнительных средств на этот инструмент господдержки поможет российской агропродукции продолжить завоевание новых рынков", — считает вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Компания-экспортер агропродукции может подать заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки.
После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.
https://1prime.ru/Agriculture/20220914/838109467.html