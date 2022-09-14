МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность экспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2022 году, на эту меру поддержки, которую компании могут получить на цифровой платформе "Мой экспорт", правительство России направило дополнительно миллиард рублей. В ООН сообщили о прогрессе по экспорту российских аммиачных удобрений

"Российский экспортный центр принимает заявки российских организаций на платформе "Мой экспорт" для участия в отборе с 14 сентября до 1 ноября 2022 года. Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в III, IV кварталах 2021 года, а также в I, II кварталах 2022 года", — сообщает центр.

"Компенсация транспортных затрат на экспортную продукцию российских компаний — очень востребованный инструмент господдержки, который сейчас стал еще более актуальным. Экспортеры могут компенсировать 25% затрат на доставку продукции покупателю автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта, предоставив минимальный комплект документов в режиме онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт". Выделение дополнительных средств на этот инструмент господдержки поможет российской агропродукции продолжить завоевание новых рынков", — считает вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Компания-экспортер агропродукции может подать заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки.

После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.