МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне к 13 сентября составил 247 тысяч тонн, это на 9,4% меньше, чем вылов на аналогичную дату в 2020 году, следует из данных Росрыболовства. Производители рассказали, что будет с ценами на рыбу

"К 13 сентября 2022 года вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 247 тысяч тонн", — говорится в сообщении ведомства. Согласно данным, опубликованным два года назад, объем добычи на 14 сентября 2020 года составил 272,51 тысячи тонн, таким образом, вылов в текущем году снизился на 9,4%.

С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам. Объем их добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, что на 55,6% меньше рекордного 2018 года (676 тысяч тонн). По итогам 2021 года было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых, а на 13 сентября 2021 года их вылов на Дальнем Востоке составлял более 511 тысяч тонн.

Ведомство указыает, что сейчас лососевая путина на Дальнем Востоке продолжается, а рыба регулярными партиями уходит в центральные регионы России. "В "ключевом лососевом" регионе Дальнего Востока — на Камчатке — путина вошла в завершающую фазу. Вылов камчатских рыбаков составляет 133,4 тысячи тонн, в том числе 64 тысячи тонн горбуши, 36 тысяч тонн нерки, 26 тысяч тонн кеты, 7,2 тысячи тонн кижуча", — говорится в сообщении.

На Сахалине прибавка вылова к 2020 году составила 73% — рыбаки добыли почти 73 тысячи тонн, а в Магаданской области вылов составил 4,42 тысячи тонн (минус 90% к уровню 2020 года). "В Приморье освоено 703 тонны, на результатах добычи сказался тайфун, который прошел на прошлой неделе: рыбакам пришлось убирать невода", — уточняет ведомство.