МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 14 сентября составил 14,85 тысячи тонн на общую сумму 225,43 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Глава ЕК рассказала, куда идет экспорт украинского зерна

В среду было реализовано 5,4 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 84,868 миллиона рублей и 9,45 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 140,562 миллиона.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа (даты начала торгов) было закуплено 141,75 тысячи тонн зерна на 2,149 миллиарда рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 15, 16, 19 и 20 сентября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.