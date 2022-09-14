АЛМА-АТА, 14 сен — ПРАЙМ. Казахстан со среды отменил ограничения на экспорт зерна и муки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Казахстан должен стать транспортным узлом мирового значения, заявил Токаев

"Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 14 сентября 2022 года сняты ограничения на экспорт зерна и муки. Соответствующий приказ подписал глава минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем напоминается, что ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. "Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить", — отмечается в сообщении аграрного ведомства.

По информации Минсельхоза, в настоящее время во всех регионах страны продолжается уборка урожая. Согласно данным областных администраций, зерновые убраны с 11,3 миллиона гектаров, что составляет 69,8% от плана. Намолочено 13,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 12 центнеров с гектара, тогда как в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 центнера с гектара.