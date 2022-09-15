МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 15 сентября составил 33,75 тысячи тонн на общую сумму 517,172 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Генсек ООН сообщил об обсуждении экспорта российского аммиака через Украину

В четверг было закуплено 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 19,634 миллиона рублей, 17,55 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 274,178 миллиона рублей и 14,85 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 223,359 миллиона.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа (дата начала торгов) было закуплено 175,5 тысячи тонн зерна на 2,666 миллиарда рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 16, 19 и 20 сентября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.