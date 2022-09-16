МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)следует стимулировать расширение торговли сельскохозяйственной продукцией как в рамках объединения, так и за ее пределами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Премьер Индии призвал страны ШОС обеспечить надежные поставки в регионе

"Государства ШОС — крупнейшие производители, экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире. Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами", — сказал он в ходе выступления на саммите ШОС в пятницу.

По словам казахского лидера, данная мера поспособствует "сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке".

Кроме того, Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире. По его словам, в основах организации "отсутствует конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС". Поэтому география участников расширяется, подчеркнул президент Казахстана.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проводится в Самарканде 15-16 сентября.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.