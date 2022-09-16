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2022
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Путин надеется, что Запад прекратит использовать санкции и протекционизм
Сельское хозяйство
Новости
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ПУТИН ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО ЗАПАД ПРЕКРАТИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТЕКЦИОНИЗМ И САНКЦИИ ПУТИН: РЕШЕНИЕ О СНЯТИИ САНКЦИЙ С УДОБРЕНИЙ РФ ПРИВЕТСТВУЕТ, НО ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ... ПРАЙМ, 16.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ПУТИН ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО ЗАПАД ПРЕКРАТИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТЕКЦИОНИЗМ И САНКЦИИ
ПУТИН: РЕШЕНИЕ О СНЯТИИ САНКЦИЙ С УДОБРЕНИЙ РФ ПРИВЕТСТВУЕТ, НО ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ ОНИ СНЯТЫ
ПУТИН ПРИЗВАЛ ПОВЛИЯТЬ ООН НА ЕВРОКОМИССИЮ, ЧТОБЫ ОНИ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РОССИЙСКИМ УДОБРЕНИЯМ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПРОИНФОРМИРОВАЛ ГЕНСЕКА ООН О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ГОТОВА БЕСПЛАТНО ПОСТАВИТЬ УДОБРЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ
Новость дополняется