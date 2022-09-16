МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ПУТИН ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО ЗАПАД ПРЕКРАТИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТЕКЦИОНИЗМ И САНКЦИИ

ПУТИН: РЕШЕНИЕ О СНЯТИИ САНКЦИЙ С УДОБРЕНИЙ РФ ПРИВЕТСТВУЕТ, НО ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ ОНИ СНЯТЫ

ПУТИН ПРИЗВАЛ ПОВЛИЯТЬ ООН НА ЕВРОКОМИССИЮ, ЧТОБЫ ОНИ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РОССИЙСКИМ УДОБРЕНИЯМ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ

ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПРОИНФОРМИРОВАЛ ГЕНСЕКА ООН О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ГОТОВА БЕСПЛАТНО ПОСТАВИТЬ УДОБРЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ

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