МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 21 по 27 сентября включительно составит 2 668,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2 353,9 рубля за тонну, кукурузы — 3 696,5 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Глава ЕК рассказала, куда идет экспорт украинского зерна

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 311,9 доллара за тонну, на ячмень — при цене 285,8 доллара за тонну, на кукурузу — при цене 317,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 14 по 20 сентября включительно составляет 2 962,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2 717,7 рубля за тонну, кукурузы — 3 784,4 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные за счет пошлин средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.