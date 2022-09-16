МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ШОС ГОТОВА РАБОТАТЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ НАД ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ — ЗАЯВЛЕНИЕ

ЛИДЕРЫ ШОС ПРИЗЫВАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ В ДОСТУПЕ К КАПИТАЛУ, ТЕХНОЛОГИЯМ, В РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА И ПРОДБЕЗОПАСНОСТИ — ЗАЯВЛЕНИЕ

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