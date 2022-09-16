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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220916/838140686.html
ШОС планирует сотрудничать в обеспечении продовольственной безопасности
Сельское хозяйство
Новости
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ШОС ГОТОВА РАБОТАТЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ НАД ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ — ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРЫ ШОС ПРИЗЫВАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ... ПРАЙМ, 16.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ШОС ГОТОВА РАБОТАТЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ НАД ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ — ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛИДЕРЫ ШОС ПРИЗЫВАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ В ДОСТУПЕ К КАПИТАЛУ, ТЕХНОЛОГИЯМ, В РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА И ПРОДБЕЗОПАСНОСТИ — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется