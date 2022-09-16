МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана за вклад, который тот внес в реализацию достигнутых договоренностей по вывозу зерна из украинских портов. Путин заявил, что товарооборот России и Турции уверенно растет

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, вы сегодня тоже об этом упомянули, имею ввиду вывоз украинского зерна", — сказал российский лидер.

Путин также проинформировал Эрдогана, что российские "экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они могут вывозить продукцию через Турцию.

"Турция является надежным партнером в этом плане и может обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе и в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы в основном туда и продаем", — подчеркнул президент России.

Кроме того, Путин выразил надежду, что "значительная часть украинского зернавсе-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран". Пока этого не удается достичь, отметил он.

Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.