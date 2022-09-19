Соя упала в цене из-за опасений по поводу мирового спроса в пятницу
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В пятницу цены на сою на CBOT снизились на фоне увеличения экспорта из Аргентины. Кроме того, вероятность рецессии вызывает опасения относительно перспектив мирового спроса на экспорт из США, отметили аналитики.
Фьючерсы на кукурузу завершили торги почти без изменений, тогда как цены на пшеницу выросли.
Внимание трейдеров приковано к перспективам спроса после того, как в прошлый понедельник Минсельхоз США повысил оценку урожая в своем ежемесячном отчете.
"Ситуация с (ожидающимся) урожаем немного прояснилась, однако теперь возникли вопросы относительно (будущего) спроса", — отметил Тед Сейфрид, старший рыночный стратег-аналитик Zaner Ag.
Между тем экспорт сои из Аргентины увеличился благодаря льготному валютному курсу.
"Конкуренция со стороны Южной Америки продолжает негативно сказываться на экспорте сои из США", — считают аналитики Zhongzhou Futures.
Фьючерсы на сою в пятницу завершили торги с понижением на 3 цента, по 14,48 1/2 доллара за бушель. Кукуруза снизилась в цене на 1/4 цента, до 6,77 1/4 доллара. Фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли на 14 3/4 цента, до 8,59 3/4 доллара за бушель.
Торги проходили неровно: инвесторы оценивали сокращение запасов зерновых в США в условиях туманных перспектив спроса.
Между тем трейдеры продолжат отслеживать созревание посевов кукурузы и сои, а также ход уборочных кампаний. В обоих случаях теплая и сухая погода оказывает благоприятное воздействие. По данным Commodity Weather Group, проливные дожди в южной части дельты Миссисипи, скорее всего, не помешают сбору урожая.
https://1prime.ru/Agriculture/20220919/838163340.html