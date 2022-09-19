МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В пятницу цены на сою на CBOT снизились на фоне увеличения экспорта из Аргентины. Кроме того, вероятность рецессии вызывает опасения относительно перспектив мирового спроса на экспорт из США, отметили аналитики. Кукуруза и соя подскочили в цене на американской бирже

Фьючерсы на кукурузу завершили торги почти без изменений, тогда как цены на пшеницу выросли.

Внимание трейдеров приковано к перспективам спроса после того, как в прошлый понедельник Минсельхоз США повысил оценку урожая в своем ежемесячном отчете.

"Ситуация с (ожидающимся) урожаем немного прояснилась, однако теперь возникли вопросы относительно (будущего) спроса", — отметил Тед Сейфрид, старший рыночный стратег-аналитик Zaner Ag.

Между тем экспорт сои из Аргентины увеличился благодаря льготному валютному курсу.

"Конкуренция со стороны Южной Америки продолжает негативно сказываться на экспорте сои из США", — считают аналитики Zhongzhou Futures.

Фьючерсы на сою в пятницу завершили торги с понижением на 3 цента, по 14,48 1/2 доллара за бушель. Кукуруза снизилась в цене на 1/4 цента, до 6,77 1/4 доллара. Фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли на 14 3/4 цента, до 8,59 3/4 доллара за бушель.

Торги проходили неровно: инвесторы оценивали сокращение запасов зерновых в США в условиях туманных перспектив спроса.

Между тем трейдеры продолжат отслеживать созревание посевов кукурузы и сои, а также ход уборочных кампаний. В обоих случаях теплая и сухая погода оказывает благоприятное воздействие. По данным Commodity Weather Group, проливные дожди в южной части дельты Миссисипи, скорее всего, не помешают сбору урожая.