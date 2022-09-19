СОЧИ, 19 сен — ПРАЙМ. Минфин России предложил дать полномочия Федеральной налоговой службе (ФНС), Федеральной таможенной службе (ФТС России) и Банку России контролировать соблюдение ответных российских санкций против недружественных стран, соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Путин проведет совещание с руководством ЦБ и правительством в понедельник

Согласно поправкам, налоговые и таможенные органы будут контролировать соблюдение контрсанкционного законодательства физическими и юридическими лицами, при этом контроль за банками и финансовыми организациями будет осуществлять ЦБ. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 июля 2023 года. Минфин объясняет это необходимостью обеспечить подготовку соответствующих подзаконных актов правительства и Банка России, а также заключения соглашений между всеми тремя ведомствами об обмене документами и информацией.

"Во всех иных видах государственного контроля участвует, как правило, один уполномоченный орган, который выявляет нарушения и применяет санкции к нарушителям", — поясняет Минфин. Однако контроль за соблюдением контрсанкционного законодателства требует участия налоговых и таможенных органов, с одной стороны, кредитных и финансовых организаций, с другой стороны, а также территориальных учреждений Центробанка, которые не являются государственными органами.

Одновременно Минфин предложил дополнить новой статьей Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) "Несоблюдение мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ".

По ней штраф для юридических лиц и предпринимателей за такие нарушения от 20% до 40% суммы незаконной операции, на должностных лиц — до 30 тысяч рублей. А в случаях, когда несоблюдение установленных мер не имеет денежного выражения, штраф для граждан составит от одной до полутора тысяч рублей, для предпринимателей и должностных лиц — от двух до трех тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

При этом кредитные организации предлагается вывести из-под действия этой статьи, поскольку Банк России имеет право применять к ним более эффективное и индивидуализированное воздействие.