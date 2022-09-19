МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении комплекса мер поддержки самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, а также производителей семян, молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин оценил успехи российского агропрома

"Правительство расширяет комплекс мер поддержки аграриев. Они коснутся самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, а также производителей семян, молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров", — говорится в сообщении.

Так, для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, станут доступны льготные кредиты по ставке 1-5% годовых. Нововведение касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет. Утверждается, что такая поддержка позволит самозанятым нарастить объемы своей продукции и станет стимулом для развития личных подсобных хозяйств.

Еще одна мера поддержки сельхозпроизводителей — возможность пролонгации ранее привлеченного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет. Предполагается, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличить объемы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год, отметил Мишустин. Правительство расширит возможности получения субсидий для агробизнеса

Также начиная с 2023 года правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров.

Кроме того, с 2023 года размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов увеличится с 20% до 50%. Эта мера поможет почти вдвое сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, повышая долю семян российского производства на внутреннем рынке, поясняется в пресс-релизе.