МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украина в ближайшее время нарастит поставки сельскохозяйственной продукции на мировой рынок до 5,5 миллиона тонн в месяц, заявил первый замминистра агрополитики и продовольствия страны Тарас Высоцкий. В Киеве заявили об отплытии судов с украинской агропродукцией в понедельник

"С открытием "зерновой инициативы" цифры растут", — сообщил он в ходе брифинга.

По словам Высоцкого, в июле, до подписания сделки, объем экспорта украинской агропродукции составлял три миллиона тонн, а в августе показатель увеличился до 4,5 миллиона. "Если такой же темп будет, можем даже выйти на 5,4-5,5 миллиона тонн", — отметил чиновник.

По его словам, Украина постепенно приближается к показателям прошлых лет, которые составляли шесть-семь миллионов тонн в месяц.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.