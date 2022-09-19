МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением заменить плавающую экспортную пошлину на зерно на квотирование его вывоза и без ограничений по историческому принципу, следует из обращения союза (есть у РИА Новости). Объем закупок зерна в госфонд России в пятницу составил 30510 тонн

"По нашему мнению, необходимо принятие комплекса мер, основой которой является наименее "затратный" для государства — создание условий для масштабного экспорта зерна за счет отказа от взимания плавающей пошлины и переход на квотирование общих объемов зернового экспорта по сезону в целом и без ограничений доступа к экспорту по историческому принципу", — говорится в обращении, посвященном текущей ситуации и перспективам зернового рынка.

Копии обращения направлены премьер-министру страны Михаилу Мишустину и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

РЗС поясняет, что в настоящее время уборочная кампания приближается к завершающей стадии, и при этом наиболее характерным ее моментом стало существенное повышение урожайности зерновых культур, позволяющее ожидать исторического рекорда валового сбора на уровне 137-145 миллионов тонн в зачетном весе, в том числе 92-96 миллионов тонн пшеницы.

Вместе с тем высокий урожай стал фактором почти безостановочного падения внутренних цен, которые все больше приближаются к текущей себестоимости продукции. Параллельно ограничено внутреннее потребление, говорится в обращении, и зерновые интервенции могут поддержать деятельность небольшой группы производителей, также нарастают проблемы с возможностью качественного хранения урожая.

Авторы письма отмечают, что ситуация могла бы быть исправлена масштабным экспортом, но он сталкивается с внешними неформальными ограничениями, а также с внутренними — в виде плавающей пошлины на зерно. В результате валовая выручка от реализации зерна оказывается лишь немного выше прошлого года — на фоне существенно возросших затрат, создавая риски утраты частью аграриев финансовой устойчивости, а также осложняя риски озимого сева и подрывая инвестиционную привлекательность зернового производства.