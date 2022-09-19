МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" принял решение поставлять свою продукцию в Африку на безвозмездной основе, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Коняев. Захарова заявила, что Африка ждет российское зерно

ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал ПМУ (Пермь), филиал КЧХК (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье).

"Ситуация в мире сегодня реально плохая. Африка голодала и будет голодать, к сожалению. Мы как компания даже решили поставлять бесплатно удобрения в Африку, только потому что мы часть этой глобальной цепочки, когда нужно производить продукты питания", — отметил Коняев в ходе выступления на форуме Innofood.

По его словам, в России нет проблем с продовольственной безопасностью, так как страна полностью обеспечена удобрениями и может отправлять значительную часть на экспорт. Глава компании добавил, что, благодаря работе Минсельхоза, потребление удобрений в России растет рекордными темпами.

"Уралхим" в конце июля после подписания зерновой сделки в Стамбуле сообщал, что поставит в Африку на безвозмездной основе свою продукцию (карбамид или комплексные удобрения), первую партию гуманитарного груза в объеме 25 тысяч тонн планировалось направить в Республику Того.

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявлял, что страна готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.