МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" принял решение поставлять свою продукцию в Африку на безвозмездной основе, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Коняев.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики

Захарова заявила, что Африка ждет российское зерно

ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал ПМУ (Пермь), филиал КЧХК (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье).

"Ситуация в мире сегодня реально плохая. Африка голодала и будет голодать, к сожалению. Мы как компания даже решили поставлять бесплатно удобрения в Африку, только потому что мы часть этой глобальной цепочки, когда нужно производить продукты питания", — отметил Коняев в ходе выступления на форуме Innofood.

По его словам, в России нет проблем с продовольственной безопасностью, так как страна полностью обеспечена удобрениями и может отправлять значительную часть на экспорт. Глава компании добавил, что, благодаря работе Минсельхоза, потребление удобрений в России растет рекордными темпами.

"Уралхим" в конце июля после подписания зерновой сделки в Стамбуле сообщал, что поставит в Африку на безвозмездной основе свою продукцию (карбамид или комплексные удобрения), первую партию гуманитарного груза в объеме 25 тысяч тонн планировалось направить в Республику Того.

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявлял, что страна готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.