МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, больше всего он подорожал в Венгрии (плюс 60%), констатировали в европейском статистическом агентстве Евростат. Ветрогенерация в Евросоюзе в начале осени выросла до 17% в энергобалансе

Сообщается, что подорожание хлеба в ЕС превысило инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.

Меньше всего подорожание хлеба ощутили во Франции — там цены выросли на 10%, в Бельгии подорожание составило 13%.

В Евросате рост цен на хлеб объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.